AMSS: „Ujutru opasnost od poledice, tokom dana dobri uslovi za vožnju“

Ujutru zbog jutarnjeg mraza i vlažnih deonica kolovoza postoji opasnost od poledice, a tokom dana se nastavlja period lepog vremena i dobrih uslova za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putevima pored reka i u kotlinama može biti magle ili sumaglice, te se vozači upozoravaju da voze oprezno zbog slabije vidljivosti i klizavog kolovoza. Usporena je vožnja na deonicama gde se izvode radovi. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju pet sati, u Šidu i Kelebiji po dva.