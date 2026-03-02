Alimpijević sklonio reprezentativca sa spiska za Tursku

Selektor Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak 13 igrača koje je ostavio u najužoj konkurenciji za gostovanje Turskoj u sklopu kvalifikacija za Mundobasket sledeće godine, ali je još neko morao da bude sklonjen iz protokola.

To je Filip Barna, a Alimpijević je dan ranije u tim doveo igrače Dubija Aleksu Avramovića i Nemanju Dangubića da zamene krilnog igrača FMP, ali i iskusnog člana Crvene zvezde Nikolu Kalinića. Bez Barne i Kalinića, koji su bili u protokolu za utakmicu u Beogradu u petak u kojoj je Turska pobedila (82:78) domaćina u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“, sastav za okršaj u Istanbulu ostaje isti izuzev pomenute dve izmene i on izgleda ovako: Aleksa Avramović,