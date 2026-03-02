Novak digao LA na noge, Luka Dončić oduševljen: "Najveći svih vremena"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković prisustvovao je utakmici Los Anđeles Lejkersa i Sakramento Kingsa u "Kripto.kom areni" gde je imao prilike da se susretne sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom.

Slobodno vreme, Novak je iskoristio da poseti Lejkerse i pogleda utakmicu NBA lige i bio je prava atrakcija za navijače, ali i za najveće zvezde domaćeg tima. Logično, pozdravio se sa njima, a potom je Luka Dončić na konferenciji za medije samo u superlativima govorio o, kako kaže, "najvećem svih vremena". Ne možemo da se ne složimo. "Novak Đoković je za mene najveći svih vremena. Samo što je ovde da me gleda za mene je neverovatno. Veoma sam uzbuđen što je ovde",