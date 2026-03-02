AMSS: Teretna vozila čekaju pet sati na izlaz na graničnom prelazu Batrovci

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati na izlaz. Na graničnim prelazima Šid i Kelebija teretna vozila na izlaz čekaju dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Telegraf.rs/Tanjug)