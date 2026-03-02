Evroliga seli meč Makabi - Hapoel u Beograd zbog rata na Bliskom istoku? Evo kada je planiran izraelski derbi

Evroliga je spremna da relocira izraelski derbi između Makabija i Hapoela u 30. kolu Evrolige iz Tel Aviva u Beograd zbog dešavanja na Bliskom istoku i tenzija zbog kojih je zatvoren i vazdušni prostor nad dobrom porcijom ovog dela sveta.

Naime, ekipe Makabija i Hapoela se već navodno i nalaze u Beogradu, gde treniraju i spremaju se za nastavak takmičenja u Evroligi. Deluje da će samo zbog toga biti pomeren meč sa četvrtka na naredni ponedeljak, a trebalo bi da se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić". Tako će se umesto u dvorani "Menora Mivtačim" u četvrtak od 20.05 časova najverovatnije igrati u ponedeljak u Beogradu od 20.00 časova po našem lokalnom vremenu, ako je verovati pisanju Kanala 5 iz