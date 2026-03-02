Indija razmatra hitan povratak ruskoj nafti zbog poremećaja u Ormuskom moreuzu i nestašica goriva

Indija bi mogla da poveća uvoz nafte iz Rusije, nagomilane u plutajućim skladištima u Aziji, pošto je sukob na Bliskom istoku ozbiljno poremetio protok energenata, a vlasti u Nju Delhiju i državne rafinerije su prinuđene da odmah traže alternativna rešenja.

Predstavnici državnih rafinerija Indije, trećeg najvećeg uvoznika nafte na svetu, sastali su se sa zvaničnicima indijske vlade tokom vikenda kako bi razgovarali o planovima za hitne slučajeve, a jedna od mogućnosti je povratak ruskoj nafti, prenosi Blumberg. Glavni razlog za ovu promenu strategije je poremećaj transporta kroz Ormuski moreuz između Irana i Omana, na šta je Indija posebno osetljiva, pošto oko 50 odsto njenog uvoza sirove nafte i gotovo sav uvoz