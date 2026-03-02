Starmer se predomislio: "London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran"

Telegraf pre 46 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Starmer se predomislio: "London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran"
Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer izjavio je u britanskom parlamentu da London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran, ali da je dozvolio korišćenje britanskih baza u okviru, kako je naveo, "dogovorenih odbrambenih svrha", ističući da je cilj zaštita saveznika i života Britanaca. "Ne pridružujemo se američko-izraelskim ofanzivnim napadima. Osnova za našu odluku je kolektivna samoodbrana dugogodišnjih prijatelja i saveznika i zaštita
