Uživo, direktno iz Bele kuće: Donald Tramp: "Upozorili smo Iran da ne obnavlja nuklearni program, lako ćemo pobediti"
Telegraf pre 56 minuta
Američki predsednik Donald Tramp obratio se narodu Irana iz Bele kuće.
Tramp se oglasio pre svečane ceremonije doele Medalje časti trećeg dana od početka Operacije " Epski bes", a koja je pokrenuta zajedno sa Izraelom, a čiji je cilj svrgavanje režma u Iranu. "Upozorili smo Iran da ne obnavlja nuklearni program, ali oni su ignorisali naše upozorenje", započeo je Tramp i nastavio: "Iranski režim naoružan dalekometnim projektilima i nuklearnim oružjem bila bi pretnja koja se ne može tolerisati. Ponosan sam što sam ukinuo dogovor koji je