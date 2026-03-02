Uživo, direktno iz Bele kuće: Donald Tramp: "Upozorili smo Iran da ne obnavlja nuklearni program, lako ćemo pobediti"

Telegraf pre 56 minuta
Uživo, direktno iz Bele kuće: Donald Tramp: "Upozorili smo Iran da ne obnavlja nuklearni program, lako ćemo pobediti"

Američki predsednik Donald Tramp obratio se narodu Irana iz Bele kuće.

Tramp se oglasio pre svečane ceremonije doele Medalje časti trećeg dana od početka Operacije " Epski bes", a koja je pokrenuta zajedno sa Izraelom, a čiji je cilj svrgavanje režma u Iranu. "Upozorili smo Iran da ne obnavlja nuklearni program, ali oni su ignorisali naše upozorenje", započeo je Tramp i nastavio: "Iranski režim naoružan dalekometnim projektilima i nuklearnim oružjem bila bi pretnja koja se ne može tolerisati. Ponosan sam što sam ukinuo dogovor koji je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

RAT U IRANU Tramp: Novi talas napada tek dolazi; Srušilo se više američkih vojnih aviona F-15 u Kuvajtu;

RAT U IRANU Tramp: Novi talas napada tek dolazi; Srušilo se više američkih vojnih aviona F-15 u Kuvajtu;

RTV pre 46 minuta
Kreću letovi iz Dubaija: Putnicima je rečeno da ne dolaze na aerodrom osim ako nisu obavešteni

Kreću letovi iz Dubaija: Putnicima je rečeno da ne dolaze na aerodrom osim ako nisu obavešteni

Nedeljnik pre 56 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Katar oborio dva iranska borbena aviona ruske proizvodnje, Tramp najavio nove napade na Iran

Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Katar oborio dva iranska borbena aviona ruske proizvodnje, Tramp najavio nove napade na Iran

Euronews pre 55 minuta
Tramp: Razbijamo Iran, novi veliki talas tek sledi; IDF: Pogođeno više od 70 skladišta oružja Hezbolaha u Libanu

Tramp: Razbijamo Iran, novi veliki talas tek sledi; IDF: Pogođeno više od 70 skladišta oružja Hezbolaha u Libanu

RTS pre 20 minuta
Tramp spreman na dug rat sa Iranom! Otkrio američke ciljeve, zavijaju sirene na Bliskom istoku, Teheran pokrenuo novi talas…

Tramp spreman na dug rat sa Iranom! Otkrio američke ciljeve, zavijaju sirene na Bliskom istoku, Teheran pokrenuo novi talas udara na vojne baze! (foto/video)

Kurir pre 21 minuta
Da li su iranska nuklearna postrojenja oštećena? Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju dao odgovor

Da li su iranska nuklearna postrojenja oštećena? Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju dao odgovor

Večernje novosti pre 6 minuta
Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio novi veliki talas napada, a Iran preti američkim bazama u Evropi (foto/video)

Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio novi veliki talas napada, a Iran preti američkim bazama u Evropi (foto/video)

Večernje novosti pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBela kućaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Danas pre 21 minuta
Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Danas pre 36 minuta
Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Insajder pre 41 minuta
Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Beta pre 36 minuta
Rute: Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za operaciju SAD protiv Irana

Rute: Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za operaciju SAD protiv Irana

Beta pre 31 minuta