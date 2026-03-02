Zašto je Ormuski moreuz toliko važan? Iran zatvorio prolaz, preti globalni haos

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs/ DW
Zašto je Ormuski moreuz toliko važan? Iran zatvorio prolaz, preti globalni haos

Koliko nafte proizvodi Iran?

Odluka Iranske revolucionarne garde ( IRGC) da zatvori Ormuski moreuz odjeknula je gotovo poput detonacija koje već tri dana neprekidno odjekuju na Bliskom istoku! Ovaj prolaz važi za žilu kucavicu svetske trgovine naftom. Iako na Iran otpada samo tri do četiri procenta globalne proizvodnje nafte, njegova blizina Ormuskom moreuzu, koji se smatra najkritičnijom tačkom za transport nafte na svetu, podstiče analitičare da prognoziraju viskok skok cena nafte.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ko bi mogao da bude novi vrhovni vođa Irana - ne postoji jasan naslednik

Ko bi mogao da bude novi vrhovni vođa Irana - ne postoji jasan naslednik

N1 Info pre 54 minuta
Više od 50 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban

Više od 50 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban

Politika pre 59 minuta
Skupovi žalosti za Hamneijem širom Irana

Skupovi žalosti za Hamneijem širom Irana

Politika pre 24 minuta
Više od 50 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban

Više od 50 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban

RTV pre 1 sat
„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude…

„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude

Danas pre 1 sat
Tekst Njujork Tajmsa o čoveku koji je vladao Iranom 35 godina: Kako je Hamnei izgradio državu po svojoj meri?

Tekst Njujork Tajmsa o čoveku koji je vladao Iranom 35 godina: Kako je Hamnei izgradio državu po svojoj meri?

Nova pre 1 sat
Finansijska imperija vrhovnog vođe: Šta je sve ostalo iza pokojnog ajatolaha Hamneija?

Finansijska imperija vrhovnog vođe: Šta je sve ostalo iza pokojnog ajatolaha Hamneija?

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokCena naftenaftasad

Ekonomija, najnovije vesti »

Aerodroma "Nikola Tesla": Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka tenzija na Bliskom Istoku

Aerodroma "Nikola Tesla": Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd od početka tenzija na Bliskom Istoku

Insajder pre 19 minuta
Brutalno pretučen mladić u Bešenovu, tvrdi da je napadač član SNS

Brutalno pretučen mladić u Bešenovu, tvrdi da je napadač član SNS

N1 Info pre 59 minuta
Večeras prvi let iz Dubaija za Beograd, evakuacija državljana Srbije i iz Izraela

Večeras prvi let iz Dubaija za Beograd, evakuacija državljana Srbije i iz Izraela

Beta pre 34 minuta
Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd, u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd, u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

RTV pre 19 minuta
Odložen let iz Dubaija za Beograd koji je trebalo da poleti večeras?

Odložen let iz Dubaija za Beograd koji je trebalo da poleti večeras?

Nedeljnik pre 29 minuta