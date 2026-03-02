Zašto je Ormuski moreuz toliko važan? Iran zatvorio prolaz, preti globalni haos

Koliko nafte proizvodi Iran?

Odluka Iranske revolucionarne garde ( IRGC) da zatvori Ormuski moreuz odjeknula je gotovo poput detonacija koje već tri dana neprekidno odjekuju na Bliskom istoku! Ovaj prolaz važi za žilu kucavicu svetske trgovine naftom. Iako na Iran otpada samo tri do četiri procenta globalne proizvodnje nafte, njegova blizina Ormuskom moreuzu, koji se smatra najkritičnijom tačkom za transport nafte na svetu, podstiče analitičare da prognoziraju viskok skok cena nafte.