Iranski sistem izgrađen da izdrži: Amerika i Izrael u velikom problemu, ubili vrhovnog vođu, pa izazvali krvavi džihad

Večernje novosti pre 13 minuta
Iranski sistem izgrađen da izdrži: Amerika i Izrael u velikom problemu, ubili vrhovnog vođu, pa izazvali krvavi džihad

TEHERAN je preko noći potvrdio smrt vrhovnog vođe Islamske Republike, ajatolaha Alija Hamneija, nakon američkih i izraelskih napada na njegovu rezidenciju rano ujutru 28. februara. U strateškom smislu, ovo označava prekretnicu u arhitekturi bliskoistočnog sukoba. Ovo nije bio taktički napad ili kalibrisana demonstracija sile, već udar obezglavljivanja na sam vrh iranskog državnog sistema.

Foto: Profimedia Sukob između Irana s jedne strane i Sjedinjenih Država i Izraela s druge strane sada je ušao u kvalitativno novu fazu. Eliminacija najvišeg političkog i verskog autoriteta jedne države tokom tekuće vojne operacije je, iz perspektive Teherana, udžbenički casus belli. Ovo više nije ograničena razmena udaraca. To je pomak ka daleko širem i potencijalno sistemskom sukobu. Tokom 28. februara, izveštaji o napadima i pojačanoj vojnoj aktivnosti širom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano…

(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano širi: reke ljudi na ulicama, beže iz gradova, evakuacija u toku

Blic pre 13 minuta
Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Vesti online pre 3 minuta
Uživo - Izrael bombardovao Liban, ima mrtvih: Iranci pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze (video)

Uživo - Izrael bombardovao Liban, ima mrtvih: Iranci pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze (video)

Mondo pre 13 minuta
Laridžani odlučio: Iran neće pregovarati sa Amerikom

Laridžani odlučio: Iran neće pregovarati sa Amerikom

B92 pre 3 minuta
Izrael jutros bombardovao Liban, ima mrtvih i ranjenih! Rat se širi van granica Irana: UAE, Katar, Bahrein pogođeni…

Izrael jutros bombardovao Liban, ima mrtvih i ranjenih! Rat se širi van granica Irana: UAE, Katar, Bahrein pogođeni, eksplozija odjeknula i na Kipru

Blic pre 1 sat
Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Sputnik pre 38 minuta
BLOG Hezbolah se uključio u rat, Izrael bombarduje ciljeve u Libanu, Iran odbija pregovore

BLOG Hezbolah se uključio u rat, Izrael bombarduje ciljeve u Libanu, Iran odbija pregovore

Vreme pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheransad

Svet, najnovije vesti »

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Nedeljnik pre 3 minuta
Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

N1 Info pre 13 minuta
Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Vesti online pre 3 minuta
(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano…

(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano širi: reke ljudi na ulicama, beže iz gradova, evakuacija u toku

Blic pre 13 minuta
(Video) Dim kod američke ambasade, oboren: F-15?! Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih…

(Video) Dim kod američke ambasade, oboren: F-15?! Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih "ruku delo"

Blic pre 13 minuta