Iranski sistem izgrađen da izdrži: Amerika i Izrael u velikom problemu, ubili vrhovnog vođu, pa izazvali krvavi džihad

TEHERAN je preko noći potvrdio smrt vrhovnog vođe Islamske Republike, ajatolaha Alija Hamneija, nakon američkih i izraelskih napada na njegovu rezidenciju rano ujutru 28. februara. U strateškom smislu, ovo označava prekretnicu u arhitekturi bliskoistočnog sukoba. Ovo nije bio taktički napad ili kalibrisana demonstracija sile, već udar obezglavljivanja na sam vrh iranskog državnog sistema.

Foto: Profimedia Sukob između Irana s jedne strane i Sjedinjenih Država i Izraela s druge strane sada je ušao u kvalitativno novu fazu. Eliminacija najvišeg političkog i verskog autoriteta jedne države tokom tekuće vojne operacije je, iz perspektive Teherana, udžbenički casus belli. Ovo više nije ograničena razmena udaraca. To je pomak ka daleko širem i potencijalno sistemskom sukobu. Tokom 28. februara, izveštaji o napadima i pojačanoj vojnoj aktivnosti širom