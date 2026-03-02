Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio novi veliki talas napada na Iran (foto/video)

TREĆI dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug AMERIČKA vojska "razbija Iran", ali novi veliki talas napada tek treba da dođe, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp. Više o tome pročitajte klikom OVDE. Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi val napada na ciljeve Hezbolaha i izdala upozorenja na evakuaciju. 🇮🇱🇱🇧⚡️- Scenes from Beirut as Israel launches bunker busting bombs on the Lebanese capital.