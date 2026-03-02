Raspisan konkurs za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

Zoom UE pre 1 sat
Raspisan konkurs za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

SRBIJA – Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je resorno ministartsvo raspisalo javni poziv za podsticaje u poljoprivredi od 18.000 dinara po hektaru. Ovim konkursom planirano je da poljoprivrednici tokom marta dobiju oko 35 milijardi dinara.

Takođe, najavio je i da će ove sedmice biti raspisan konkurs za kredite subvencionisane od države sa kamatama od nula do tri posto. Žene i osobe mlađe od 40 godina imaće kamatnu stopu od jedan odsto, bez deviznih klauzula. Uskoro bi trebalo da krene i isplata premija za mleko za četvrti kvartal prošle godine. (izvor: RTS)
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Danas pre 15 minuta
Počela prijava za subvencije u poljoprivredi, 18.000 dinara po hektaru, isplata odmah po obradi zahteva

Počela prijava za subvencije u poljoprivredi, 18.000 dinara po hektaru, isplata odmah po obradi zahteva

PP media pre 30 minuta
Raspisan najveći javni poziv za podsticaje u poljoprivredi do sada: Ministar Glamočić potvrdio, ovo su detalji

Raspisan najveći javni poziv za podsticaje u poljoprivredi do sada: Ministar Glamočić potvrdio, ovo su detalji

Mondo pre 1 sat
Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

Euronews pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji: Ko i kako može da se prijavi?

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji: Ko i kako može da se prijavi?

Insajder pre 2 sata
Otvoren javni poziv za subvencije po hektaru: Novina u pravdanju sredstava

Otvoren javni poziv za subvencije po hektaru: Novina u pravdanju sredstava

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiKamateRTSMlekoPoljoprivredaSubvencije

Ekonomija, najnovije vesti »

BIH profesionalni vozači ponovo blokiraju granične prelaze 12. marta

BIH profesionalni vozači ponovo blokiraju granične prelaze 12. marta

Danas pre 0 minuta
Američka Centralna komanda potvrdila da je poginuo i četvrti američki vojnik

Američka Centralna komanda potvrdila da je poginuo i četvrti američki vojnik

Nedeljnik pre 10 minuta
Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Danas pre 15 minuta
Blokada Ormuskog moreuza: Gordijev čvor Bliskog istoka

Blokada Ormuskog moreuza: Gordijev čvor Bliskog istoka

Vesti online pre 15 minuta
33. Kopaonik biznis forum: Industrijska politika ponovo postaje ključni instrument ekonomskog razvoja

33. Kopaonik biznis forum: Industrijska politika ponovo postaje ključni instrument ekonomskog razvoja

NIN pre 20 minuta