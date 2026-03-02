Raspisan konkurs za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

SRBIJA – Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je resorno ministartsvo raspisalo javni poziv za podsticaje u poljoprivredi od 18.000 dinara po hektaru. Ovim konkursom planirano je da poljoprivrednici tokom marta dobiju oko 35 milijardi dinara.

Takođe, najavio je i da će ove sedmice biti raspisan konkurs za kredite subvencionisane od države sa kamatama od nula do tri posto. Žene i osobe mlađe od 40 godina imaće kamatnu stopu od jedan odsto, bez deviznih klauzula. Uskoro bi trebalo da krene i isplata premija za mleko za četvrti kvartal prošle godine. (izvor: RTS)