Izabran novi vrhovni vođa Irana: Evo ko će zameniti Alija Hamneija FOTO

B92 pre 59 minuta
Izabran novi vrhovni vođa Irana: Evo ko će zameniti Alija Hamneija FOTO

Iranski Savet za vođstvo izabrao je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana Modžtabu Hamenija, sina ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na instistiranje Iranske revolucionarne garde (IRGC), preneo je Iran Internešenel.

Nakon ubistva Hamneija, iranske vlasti formirale su Savet za vođstvo, čija je svrha bila da privremeno preuzme dužnosti ajatolaha i odabere njegovog naslednika. Sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani izjavio je da ubistvo Hamenija predstavlja "veoma gorak incident" za celu iransku naciju i da je tim postupkom "spaljeno srce" iranske nacije.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mediji: Iran izabrao novog vrhovnog vođu

Mediji: Iran izabrao novog vrhovnog vođu

N1 Info pre 59 minuta
(Video) Novi udar na Iran! Zgrada u kojoj se bira novi ajatolah sravnjena sa zemljom, Teheran ćuti o žrtvama

(Video) Novi udar na Iran! Zgrada u kojoj se bira novi ajatolah sravnjena sa zemljom, Teheran ćuti o žrtvama

Blic pre 24 minuta
Ko je novi vrhovni vođa Irana? Ima pristup računima u Švajcarskoj, nekretninama u Britaniji, ali i veze sa IRGC! (video, foto)…

Ko je novi vrhovni vođa Irana? Ima pristup računima u Švajcarskoj, nekretninama u Britaniji, ali i veze sa IRGC! (video, foto)

Kurir pre 59 minuta
Izabran novi vrhovni vođa Irana: Modžtaba Hamnei nasleđuje ubijenog oca

Izabran novi vrhovni vođa Irana: Modžtaba Hamnei nasleđuje ubijenog oca

Nova pre 59 minuta
Hakovane saobraćajne kamere i telefonske mreže: Ovako je ubijen vrhovni vođa Irana, akcija planirana mesecima

Hakovane saobraćajne kamere i telefonske mreže: Ovako je ubijen vrhovni vođa Irana, akcija planirana mesecima

Mondo pre 1 sat
Kako je ubijen ajatolah Hamnei? Mosad i CIA znali Teheran kao svoj džep, ključna informacija stigla u pravom trenutku

Kako je ubijen ajatolah Hamnei? Mosad i CIA znali Teheran kao svoj džep, ključna informacija stigla u pravom trenutku

Euronews pre 3 sata
Iranski ambasador: SAD i Izrael su otvorili „Pandorinu kutijuˮ

Iranski ambasador: SAD i Izrael su otvorili „Pandorinu kutijuˮ

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNjujorkIzbori

Svet, najnovije vesti »

Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Danas pre 45 minuta
Skandal u Ženevi bio okidač za brutalan napad! Iranski ministar vikao na Trampovog čoveka: Evo šta se dešavalo na pregovorima…

Skandal u Ženevi bio okidač za brutalan napad! Iranski ministar vikao na Trampovog čoveka: Evo šta se dešavalo na pregovorima između američke i iranske delegacije

Blic pre 1 sat
Izabran novi vrhovni vođa Irana! Evo ko će zameniti Alija Hamneija

Izabran novi vrhovni vođa Irana! Evo ko će zameniti Alija Hamneija

Blic pre 59 minuta
(Video) Nebo gori iznad Sredozemlja Napadnuta Putinova "flota u senci", ruski tanker u plamenu, eksplozije odjekuju kod Malte

(Video) Nebo gori iznad Sredozemlja Napadnuta Putinova "flota u senci", ruski tanker u plamenu, eksplozije odjekuju kod Malte

Blic pre 40 minuta
Gori ruski tanker sa tečnim gasom u Sredozemnom moru, sumnja se na napad dronom

Gori ruski tanker sa tečnim gasom u Sredozemnom moru, sumnja se na napad dronom

Danas pre 35 minuta