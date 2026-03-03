Izabran novi vrhovni vođa Irana: Evo ko će zameniti Alija Hamneija FOTO

Iranski Savet za vođstvo izabrao je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana Modžtabu Hamenija, sina ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na instistiranje Iranske revolucionarne garde (IRGC), preneo je Iran Internešenel.

Nakon ubistva Hamneija, iranske vlasti formirale su Savet za vođstvo, čija je svrha bila da privremeno preuzme dužnosti ajatolaha i odabere njegovog naslednika. Sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani izjavio je da ubistvo Hamenija predstavlja "veoma gorak incident" za celu iransku naciju i da je tim postupkom "spaljeno srce" iranske nacije.