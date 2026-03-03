Potvrđena optužnica protiv Zvicera i njegove kriminalne grupe

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je danas da su potvrđene optužnice za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe.

"Veće Višeg suda u Podgorici je, rešenjem iz januara ove godine, potvrdilo optužnice od 1. septembra i 30. decembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 13 optuženih: R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R., G.S. i I.B.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i I.B., za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K.,