Uhapšena kriminalna grupa: Za pet godina "oprali" skoro milion evra od kokaina VIDEO

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP-a lišeni su slobode B.J. i N.M, osumnjičene da su kao pripadnice organizovane kriminalne grupe vršile konverziju imovine iz krivičnog dela.

Navodi se da je na čelu organizator S.J, koji je nedostupan nadležnim državnim organima naše zemlje i nalazi se na teritoriji Ekvadora. Pored toga N.B. i B.V. su osumnjičeni da su izvršili krivično delo pranje novca, saopšteno je iz tog tužilaštva. Sumnja se da su S.J, B.J i N.M. izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela u sticaju sa krivičnim delom pranje novca, dok se za B.V. sumnja da je izvršio krivična dela pranje novca, nedozvoljena