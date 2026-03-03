Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

BBC News pre 31 minuta

Sukob na Bliskom istoku nastavljen je novim napadima Izraela na Bejrut i Teheran, a Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, rekao je da SAD imaju dovoljno zaliha oružja i municije „da ratuju zauvek".

„Bukvalno imamo neograničene zalihe oružja. Sjedinjene Države su pune i spremne na POBEDU, VELIKU!!!", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina.

On je takođe optužuje prethodnika Džoa Bajdena da je Ukrajini obezbedio „toliko super vrhunskog“ američkog oružja.

Na kraju svog četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode ciljeve udaljen do 300 kilometara.

U utorak ujutru Izraelske odbrambene snage saopštile su da su pokrenule istovremene napade na glavne gradove Irana i Libana.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da „najteži udarci“ na Iran „tek predstoje“, dodajući da neće „otkrivati detalje naših taktičkih napora“.

Američku ambasadu u Rijadu pogodila su dva drona, a iranski državni mediji javljaju da je uništena komandna i štabna zgrada u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Bahreinu.

SAD i Izrael su 28. februara napali Iran, ubivši vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, a Tramp je prethodno optužio vlasti u Teheranu da razvijaju opasan nuklerni program.

Avion sa 200 srpskih državljana iz Dubaija, sleteo je 3. marta u Beogradu, u okviru evakuacije iz regiona posle obustave letova na Bliskom itoku.

Ovo je prvi avion iz te oblasti u okviru evakuacije putnika iz Srbije, javila je agencija Beta.

Aviokompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova i poručila da prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, i da će kontaktirati one koji su predviđeni za let direktno.

Aviokompanija je takođe navela da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je u intervjuu za američki Foks da bi, da nije bilo napada na Iran, Teheran nagomilao toliko nuklearnog oružuja, da bi postao otporan na pretnje.

Uprkos zajedničkim izraelsko-američkim vazdušnim napadima usmerenim na tri nuklearna objekta tokom 12-dnevnog rata u junu 2025, Netanjahu kaže da su iranski vojnici i tehničari počeli da grade nove „podzemne bunkere“, gde bi mogli da razvijaju balističke rakete i atomske bombe.

„Ako se sada ne preduzmu nikakve akcije, ne bi se mogle preduzeti nikakve akcije ni u budućnosti“, rekao je Netanjahu.

Izrael se dugo protivi iranskom obogaćivanju uranijuma, upozoravajući da bi se ono moglo koristiti za razvoj nuklearnog oružja, umesto da se koristi u mirnodopske svrhe, kako tvrdi iranska vlada.

