BBC vesti na srpskom

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da „najteži udarci“ na Iran „tek predstoje“, dodajući da neće „otkrivati detalje naših taktičkih napora“.

BBC News pre 31 minuta
Eksplozija u Bejrutu posle napada izraelske vojske
Reuters

Sukob na Bliskom istoku nastavljen je novim napadima Izraela na Bejrut i Teheran, a Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, rekao je da SAD imaju dovoljno zaliha oružja i municije „da ratuju zauvek".

„Bukvalno imamo neograničene zalihe oružja. Sjedinjene Države su pune i spremne na POBEDU, VELIKU!!!", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina.

On je takođe optužuje prethodnika Džoa Bajdena da je Ukrajini obezbedio „toliko super vrhunskog“ američkog oružja.

Na kraju svog četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode ciljeve udaljen do 300 kilometara.

U utorak ujutru Izraelske odbrambene snage saopštile su da su pokrenule istovremene napade na glavne gradove Irana i Libana.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da „najteži udarci“ na Iran „tek predstoje“, dodajući da neće „otkrivati detalje naših taktičkih napora“.

Američku ambasadu u Rijadu pogodila su dva drona, a iranski državni mediji javljaju da je uništena komandna i štabna zgrada u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Bahreinu.

SAD i Izrael su 28. februara napali Iran, ubivši vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, a Tramp je prethodno optužio vlasti u Teheranu da razvijaju opasan nuklerni program.

Avion sa 200 srpskih državljana iz Dubaija, sleteo je 3. marta u Beogradu, u okviru evakuacije iz regiona posle obustave letova na Bliskom itoku.

Ovo je prvi avion iz te oblasti u okviru evakuacije putnika iz Srbije, javila je agencija Beta.

Aviokompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova i poručila da prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, i da će kontaktirati one koji su predviđeni za let direktno.

Aviokompanija je takođe navela da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je u intervjuu za američki Foks da bi, da nije bilo napada na Iran, Teheran nagomilao toliko nuklearnog oružuja, da bi postao otporan na pretnje.

Uprkos zajedničkim izraelsko-američkim vazdušnim napadima usmerenim na tri nuklearna objekta tokom 12-dnevnog rata u junu 2025, Netanjahu kaže da su iranski vojnici i tehničari počeli da grade nove „podzemne bunkere“, gde bi mogli da razvijaju balističke rakete i atomske bombe.

„Ako se sada ne preduzmu nikakve akcije, ne bi se mogle preduzeti nikakve akcije ni u budućnosti“, rekao je Netanjahu.

Izrael se dugo protivi iranskom obogaćivanju uranijuma, upozoravajući da bi se ono moglo koristiti za razvoj nuklearnog oružja, umesto da se koristi u mirnodopske svrhe, kako tvrdi iranska vlada.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.03.2026)

BBC News
Sukob na Bliskom istoku se proširio i na Liban, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

Sukob na Bliskom istoku se proširio i na Liban, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

BBC News pre 12 sati
Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

BBC News pre 21 sat
Hoće li Iran igrati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Hoće li Iran igrati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

BBC News pre 17 sati
TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju - evo kako da ga sprečite

TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju - evo kako da ga sprečite

BBC News pre 14 sati
'Imala sam 36 transfuzija tokom trudnoće'

'Imala sam 36 transfuzija tokom trudnoće'

BBC News pre 23 sata
BBC News

Povezane vesti »

Tramp: SAD imaju dovoljno oružja za rat "zauvek"

Tramp: SAD imaju dovoljno oružja za rat "zauvek"

N1 Info pre 6 minuta
Da li mu verovati: "SAD imaju gotovo neograničene zalihe municije"

Da li mu verovati: "SAD imaju gotovo neograničene zalihe municije"

Pravda pre 21 minuta
Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Južne vesti pre 20 minuta
Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Danas pre 26 minuta
Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

Radio 021 pre 26 minuta
Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

NIN pre 16 minuta
Tramp: SAD imaju gotovo neograničene zalihe municije

Tramp: SAD imaju gotovo neograničene zalihe municije

Sputnik pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokNECUkrajinaTeheranDonald TrampBejrut

Svet, najnovije vesti »

Banka Rusije podnela tužbu EU zbog zamrzavanja svoje imovine

Banka Rusije podnela tužbu EU zbog zamrzavanja svoje imovine

Insajder pre 15 minuta
Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz zatvoren, svi brodovi koji pokušaju prolazak biće napadnuti

Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz zatvoren, svi brodovi koji pokušaju prolazak biće napadnuti

Insajder pre 6 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Izrael napao vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu, SAD upozorava da slede "najteži udari" na…

Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Izrael napao vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu, SAD upozorava da slede "najteži udari" na Iran

Euronews pre 41 minuta
Zvaničnici: Američki marinci pucali na demonstrante tokom upada u konzulat u Karačiju

Zvaničnici: Američki marinci pucali na demonstrante tokom upada u konzulat u Karačiju

RTV pre 6 minuta
Udar na Iran: Realni ciljevi ili Trampove fantazije?

Udar na Iran: Realni ciljevi ili Trampove fantazije?

Danas pre 16 minuta