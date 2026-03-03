TOK: Počelo ispitivanje svedoka u vezi navoda na sednici VST od 27. februara

Beta pre 2 dana

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je danas, ispitivanjem svedoka, započelo sprovođenje dokaznih radnji, a povodom navoda iznetih na sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) 27. februara 2026, saopštio je TOK.

TOK u kratkom saopštenju nije precizirao o čemu se konkretno radi, iako su ranije mediji objavili da je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu Miodrag Surla rekao 27. februara na sednici Visokog saveta tužilaštva da je posredno saznao da je krajem januara održan sastanak u sedištu BIA, na kojima se govorilo o ponavljanju izbora za tri člana VST.

Surla je rekao i da su tom sastanku prisustvovali direktor BIA Vladimir Orlić, kao i pojedini glavni tužioci viših i osnovnih tužilaštava s područja kragujevačke apelacije.

Glavna republička tužiteljka Zagorka Dolovac kazala je da joj je glavna tužiteljka Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu Milijana Dončić potvrdila da su tužioci iz tog grada bili pozvani na razgovor u sedište BIA kako bi se na njih izvršio pritisak i dala uputstva pred glasanje za Visoki savet tužilaštva.

(Beta, 03.03.2026)

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoKruševac

