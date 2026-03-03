Istorijski visoke cene energenata ako sukob na Bliskom istoku bude dugoročan

Dosta zavisi i od vremenskih uslova na kraju zimske sezone u Evropi

Ako sukob na Bliskom istoku bude dugoročan, cene nafte mogu drastično skočiti, istorijski maksimum dostigle su 2008. godine, gotovo 150 dolara za barel, izjavio je za RTS stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara, Željko Marković. On je istakao da pretnja Irana da će bombardovati svakoga ko pokuša da prođe Osmurskim moreuzom predstavlja rizik za globalno snabdevanje energentima, budući da oko petina svetske trgovine naftom i gasom prolazi kroz taj moreuz. Cena