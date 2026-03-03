Platila maloletniku 17.000 dinara da joj ubiju muža Crna Slađana iz Zaječara glumila ucveljenu udovicu, a onda je otkriven užas! Zločin naručila na 10. godišnjicu braka!

Ubistvo je izvršeno tako što su žrtvu pretukli, telo stavili u auto, zapalili ga i gurnuli niz liticu da izgleda kao nesreća Na sahrani Slađana i Srećko su se ponašali kao da su ožalošćeni, ali su kasnije meštani posumnjali u njih Početkom marta nastavlja se suđenje Slađani Paunović (29) koja je optužena da je zajedno sa svojim ljubavnikom Srećkom M. (26) i jednim maloletnikom organizovala ubistvo svog supruga Dejana Paunovića (33). Ubistvo kod Majdanpeka se