Uhapšen osumnjičeni za ubistvo kod Kragujevca: Prišao mladiću (35) i izrešetao ga pred ženom i decom

Blic pre 34 minuta
Policija u Kragujevcu brzo je identifikovala i uhapsila osumnjičenog za ubistvo u naselju Erdeč Zločin se dogodio 1. marta 2026. godine Pripadnici Policijska uprava Kragujevac brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili osumnjičenog da je 1. marta 2026. godine počinilo krivično delo ubistvo u naselju Erdeč.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je uhapšen manje od 24 časa nakon izvršenja krivičnog dela, zahvaljujući intenzivnom operativnom radu policije. Nakon privođenja, određeno mu je zadržavanje, a protiv njega će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Kako se sumnja, ubica Novaka Kneževića bio je na kvadu kojim je pobegao sa mesta ubistva. U žrtvu je, kako prenose
Blic pre 4 sati
Danas pre 4 sati
