Umro ozloglašeni šef Koza nostre Najkrvoločnijeg i najsurovijeg mafijaškog bosa zvali Vukodlak, naručio atentate koji su šokirali svet (video)

Smatran je jednim od najmoćnijih i najkrvoločnijih bosova Koza nostre sve do hapšenja.

Bio je poznat pod nadimcima 'Lovac' i 'Vukodlak' i predvodio mafiju u Kataniji od kasnih sedamdesetih do ranih devedesetih. Benedeto "Nito" Santapaola, zloglasni sicilijanski mafijaški bos koji je poslednje tri decenije proveo u zatvoru, preminuo je u 87. godini. Santapaola, koji je uhapšen 1993. godine i koji je služio više doživotnih kazni zbog ubistava i drugih zločina, umro je u zatvoru visoke bezbednosti u Milanu. Poznat pod nadimcima "il kačatore" (Lovac) ili