Žena se bori za život nakon napada pasa! Užas na Voždovcu: Zadobila teške povrede

Žena je zadobila teške povrede i izgubila mnogo krvi Hitno je prebačena u Urgentni centar u teškom stanju Večeras oko 22 sata u dvorištu kuće na Voždovcu dogodila se jeziva scena kad su na ženu (57) nasrnula njena dva psa rase kane korso. Prema nezvaničnim informacijama, žena je zadobila brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi. U teškom stanju hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore za njen život. ( Telegraf)