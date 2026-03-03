Žena se bori za život nakon napada pasa! Užas na Voždovcu: Zadobila teške povrede

Blic pre 17 minuta
Žena je zadobila teške povrede i izgubila mnogo krvi Hitno je prebačena u Urgentni centar u teškom stanju Večeras oko 22 sata u dvorištu kuće na Voždovcu dogodila se jeziva scena kad su na ženu (57) nasrnula njena dva psa rase kane korso. Prema nezvaničnim informacijama, žena je zadobila brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi. U teškom stanju hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore za njen život. ( Telegraf)
