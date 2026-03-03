Trump bombarduje Iran a zapravo cilja Kinu

Iako se u većini medijskih analiza i političkih izjava razlozi za američko bombardovanje Irana uglavnom vide u kontekstu iranskog nuklearnog programa, bezbednosti Izraela, interesa Saudijske Arabije, pa i pitanja demokratizacije i ljudskih prava u Iranu, za Amerikance je ova vojna akcija zapravo dominantno deo strateške borbe sa Kinom.

Uprkos uticajnim izraelskim i saudijskim lobistima u Vašingtonu, za administraciju predsednika SAD Donalda Trumpa iransko pitanje nikada nije bilo o vlasti ajatolaha u Iranu, nafti, neširenju nuklearnog oružja, iranskom sponzorisanju terorističkih grupa poput Huta, Hamasa i Hezbolaha ili o bezbednosnoj arhitekturi Zaliva. Svaki od ovih segmenata predstavlja pravi problem za rešavanje, ali nijedan ne obuhvata ono što je najvažnije za zvanični Vašington, a to je da