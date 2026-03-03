Biberović nerešiva enigma za Srbiju: Turska slavila i u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Biberović nerešiva enigma za Srbiju: Turska slavila i u Istanbulu (VIDEO)

Košarkaši Srbije izgublili su od selekcije Turske u meču četvrtog kola grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine rezultatom 94:86 (28:21, 20:23, 28:19, 18:23).

Izabranici Ergina Atamana su tako došli do druge pobede protiv Srbije u roku od tri dana, pošto su bili bolji u dvorani „Aleksandar Nikolić“ prošlog petka, rezultatom 82:78. Turski reprezentativci Tarik Biberović i Omer Jurceven nastavili su gde su stali tokom prošle utakmice u Beogradu i ponovo su bili noseće figure svog tima. Biberović je pogodio svoju treću trojku u poslednjem napadu prve četvrtine i sa ukupno 11 datih poena u prvih 10 minuta igre, koliko je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Aleksa Avramović: Nema izgovora, pamtim i teže situacije u FIBA prozorima

Aleksa Avramović: Nema izgovora, pamtim i teže situacije u FIBA prozorima

Danas pre 2 sata
Alimpijević: Nisam zadovoljan rezultatom, ali smo pokazali kako se bori za grb, dres, zemlju…

Alimpijević: Nisam zadovoljan rezultatom, ali smo pokazali kako se bori za grb, dres, zemlju…

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoKatarTurskaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Biberović nerešiva enigma za Srbiju: Turska slavila i u Istanbulu (VIDEO)

Biberović nerešiva enigma za Srbiju: Turska slavila i u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Zvezda i Partizan osigurali prve dve startne pozicije: Čak pet klubova strepi za opstanak u prvenstvu košarkašica

Zvezda i Partizan osigurali prve dve startne pozicije: Čak pet klubova strepi za opstanak u prvenstvu košarkašica

Kurir pre 47 minuta
Oglasio se ATP zbog situacije u Dubaiju, Medvedev i Rubljov na bezbednom

Oglasio se ATP zbog situacije u Dubaiju, Medvedev i Rubljov na bezbednom

Sportske.net pre 47 minuta
Džons u Denveru - Jokić ima novog saigrača

Džons u Denveru - Jokić ima novog saigrača

B92 pre 52 minuta
Anderson potpisao ugovor sa Minesotom

Anderson potpisao ugovor sa Minesotom

B92 pre 57 minuta