Biberović nerešiva enigma za Srbiju: Turska slavila i u Istanbulu (VIDEO)

Košarkaši Srbije izgublili su od selekcije Turske u meču četvrtog kola grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine rezultatom 94:86 (28:21, 20:23, 28:19, 18:23).

Izabranici Ergina Atamana su tako došli do druge pobede protiv Srbije u roku od tri dana, pošto su bili bolji u dvorani „Aleksandar Nikolić“ prošlog petka, rezultatom 82:78. Turski reprezentativci Tarik Biberović i Omer Jurceven nastavili su gde su stali tokom prošle utakmice u Beogradu i ponovo su bili noseće figure svog tima. Biberović je pogodio svoju treću trojku u poslednjem napadu prve četvrtine i sa ukupno 11 datih poena u prvih 10 minuta igre, koliko je