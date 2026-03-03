(FOTO, VIDEO) SAD i Izrael nastavljaju udare po Iranu: Tramp najavljuje „veliki talas“ napada dok Iranci gađaju američke ambasade

Danas pre 9 minuta  |  J. D.
(FOTO, VIDEO) SAD i Izrael nastavljaju udare po Iranu: Tramp najavljuje „veliki talas“ napada dok Iranci gađaju američke…

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael nastavljaju da napadaju Iran.

Prvi američko-izraelski udari izvedeni su u subotu, 28. februara u kojma je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei. Iranci su uzvratili kontranapadima na Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Pogodili su, između ostalog, energetske instalacije u Kataru i Saudijskoj Arabiji. Vlasti Irana zatvorile su Ormuski moreuz i istakle da će svaki brod koji pokuša da prođe biti uništen. Već su napali nekoliko brodova. Pogođena su i dva centra podataka Amazona u Ujedinjenim
