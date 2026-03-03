Jokić odigrao jedan od najlošijih mečeva, ali je prelomio duel u dva poteza (VIDEO)

Nikola Jokić nije imao dobro veče, ali je u samom finišu prelomio meč i doneo Denveru pobedu od 128:125 na teškom gostovanju Juti u NBA ligi.

Jokić je prvo na 16 sekundi pre kraja blokirao Kejonte Džordža pri rezultatu 126:125, a onda je posle faula sa dva penala postavio konačan rezultat 128:125. Meč je okončao sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Najbolji je bio Džamal Marej koji je upisao 45 poena uz dva skoka i osam uspešnih dodavanja, a dobar je bio i Džulijan Stroter sa 15 poena. Na drugoj strani Kejonte Džordž je brojao do 36, dok je Kajl Filipovski imao 19 poena, osam skokova i šest