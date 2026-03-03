Jokić odigrao jedan od najlošijih mečeva, ali je prelomio duel u dva poteza (VIDEO)

Danas pre 7 sati  |  M. L.
Jokić odigrao jedan od najlošijih mečeva, ali je prelomio duel u dva poteza (VIDEO)

Nikola Jokić nije imao dobro veče, ali je u samom finišu prelomio meč i doneo Denveru pobedu od 128:125 na teškom gostovanju Juti u NBA ligi.

Jokić je prvo na 16 sekundi pre kraja blokirao Kejonte Džordža pri rezultatu 126:125, a onda je posle faula sa dva penala postavio konačan rezultat 128:125. Meč je okončao sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Najbolji je bio Džamal Marej koji je upisao 45 poena uz dva skoka i osam uspešnih dodavanja, a dobar je bio i Džulijan Stroter sa 15 poena. Na drugoj strani Kejonte Džordž je brojao do 36, dok je Kajl Filipovski imao 19 poena, osam skokova i šest
VIDEO Svi pričaju o prljavim potezima Jokića, a ovo je istina: Pogledajte šta su radili Srbinu tokom meča, na ovo NBA liga…

VIDEO Svi pričaju o prljavim potezima Jokića, a ovo je istina: Pogledajte šta su radili Srbinu tokom meča, na ovo NBA liga namerno žmuri

Nova pre 3 sata
Ameri razapinju Jokića, a trener Denvera im je ovim rečima zapušio usta! Adelman zagrmeo kao nikada do sada - evo šta Iim je…

Ameri razapinju Jokića, a trener Denvera im je ovim rečima zapušio usta! Adelman zagrmeo kao nikada do sada - evo šta Iim je poručio posle utakmice!

Kurir pre 5 sati
Adelman stao u odbranu Nikole Jokića: "Igrali su nelegalnu odbranu"

Adelman stao u odbranu Nikole Jokića: "Igrali su nelegalnu odbranu"

B92 pre 5 sati
Jokić prokomentarisao "floping", agresivne rivale i sudije VIDEO

Jokić prokomentarisao "floping", agresivne rivale i sudije VIDEO

B92 pre 7 sati
Jokić o spornoj sudijskoj odluci: Nisam imao osećaj da je uticalo na igru

Jokić o spornoj sudijskoj odluci: Nisam imao osećaj da je uticalo na igru

RTS pre 7 sati
Janis se vratio posle 40 dana, ali džaba! Baksi nisu imali šanse protiv sjajnih Seltiksa!

Janis se vratio posle 40 dana, ali džaba! Baksi nisu imali šanse protiv sjajnih Seltiksa!

Kurir pre 8 sati
Jokić rešio meč odbranom, a trener Denvera hvali druga dva igrača! Jednog je posebno izdvojio: "Ovo je njegova noć!"

Jokić rešio meč odbranom, a trener Denvera hvali druga dva igrača! Jednog je posebno izdvojio: "Ovo je njegova noć!"

Kurir pre 8 sati
