Policija u Kragujevcu uhapsila osumnjičene za ubistvo i podstrekavanje za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo nad tridesetpetogodišnjim muškarcem i uhapsili B.V. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, kao i M.V. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. B.V. se sumnjiči da je 1. marta, u popodnevnim časovima, u Kragujevačkom naselju