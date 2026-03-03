Veliki kiks Reala u Madridu: Ridiger šutnuo protivnika kolenom u glavu (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Beta/V. R.
Fudbaleri Hetafea pobedili su na gostujućem terenu Real Madrid 1:0, u utakmici 26. kola španske Primere.

Osim velikog iznenađenja koje je priredila jedanaestoplasirana ekipa španske Primere, meč je obeležio i nesportski potez odbrambenog fudbalera Reala, Antonija Ridigera. Nemački reprezentativac je u 25. minutu meča, udario kolenom u glavu fudbalera Hetafea, Serhija Rika, a Španac je u tom trenutku već ležao na travi. Pobedonosan gol za Hetafe postigao je Martin Satrijano u 39. minutu. Urugvajac je odlično „pokupio“ volej i matirao Kurtou. Vezista Real Madrida Franko
Politika pre 58 minuta
