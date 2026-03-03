Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa: Kecmanović igra protiv Altmajera

Dnevnik pre 1 sat
Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Indijan Velsu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Francuza Đovanija Mpešija Perikara i Poljaka Kamila Majhšaka, odlučeno je danas žrebom.

Potencijalni rivali Đokoviću u trećem kolu biće Francuz Korentan Mute ili Poljak Hubert Hurkač. Srpski teniser se nalazi u istoj polovini žreba sa Špancem Karlosom Alkarazom, koji je slobodan u prvom kolu. Đoković je titulu u Indijan Velsu do sada osvajao pet puta i to 2008, 2011, 2014, 2015. i 2016. godine. Alkaraz će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča između Bugarina Grigora Dimitrova i Francuza Terensa Altmana. U drugoj polovini žreba Mastersa u Indijan
