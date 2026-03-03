Avion za povratak državljana Srbije evakuisanih iz Izraela stigao u Egipat (video)

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Tanjug
Avion za povratak državljana Srbije evakuisanih iz Izraela stigao u Egipat (video)

Avion Er Srbije kojim će iz Šarm el Šeika u Beograd biti vraćeno 67 srpskih državljana evakuisanih iz Izraela, stigao je u to egipatsko letovalište oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno 20 časova po srpskom vremenu.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, a avion će odmah nakon ukrcavanja državljana Srbije, iz Šarm el Šeika poleteti nazad za Beograd. Na specijalnom letu koji je iz Srbije danas krenuo oko 17 časova, zarad efikasnije evakuacije, prisutan je i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom
