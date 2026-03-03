Evakuacija Srba sa Bliskog istoka: Porodice dočekale putnike koje su stigli iz Dubaija

Sukobi u Iranu i pojačane tenzije sa Izraelom izazvale su masovna otkazivanja i poremećaje u avio-saobraćaju, posebno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde se nalaze ključna avionska čvorišta poput Dubaija i Abu Dabija.

Danas se očekuju još dva leta iz Dubaija, jedan čarter, jedan redovan, a jutros se iz Dubaija stiglo oko 200 putnika. Bio je jedan i od najpraćenijih, u tom trenutku i najpraćeniji let na svetu, a trenutno je u toku i evakuacija srpskih državljana iz Izraela. Sa aerodroma "Nikola Tesla" javila se novinarka Euronews Srbija Ana Nikolić, koja je donela najnovije informacije. Prema njenim rečima, sledeći avion iz Dubaija sa srpskim državljanima, koji je trebalo da