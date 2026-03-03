Blokade se gase, Miločaj ostao sam: Agovići, Hamidovići, Vukadinci i dalje na blokadi u Takovu?! Protest gubi smisao?

Glas Zapadne Srbije pre 33 minuta
Blokade se gase, Miločaj ostao sam: Agovići, Hamidovići, Vukadinci i dalje na blokadi u Takovu?! Protest gubi smisao?

I upravo ta blokada sada izaziva sve veći gnev među prolaznicima i stanovnicima Kraljeva koji trpe posledice višednevne obustave saobraćaja.

Kako je za N1 izjavio član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković, održan je sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Markom Saranovcem, nakon kojeg su blokade na više lokacija povučene. Ostaje, međutim, Miločaj. Veljković je naveo da su na sastanku iznete informacije da nijedna mlekara u okruženju nema zaliha, uključujući Kraljevačku mlekaru i „Eko Biseri“. Takođe je rekao da je poljoprivrednicima obećano da će mlekare morati
