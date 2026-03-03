BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Prvi let iz Dubai za Beograd poleteo je noćas nakon višednevne obustave saobraćaja usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno region suočava sa novim vazdušnim napadima, zatvaranjem Ormuskog moreuza i pojačanim bezbednosnim merama širom sveta. Istovremeno, nastavljaju se evakuacije državljana Srbije iz Izraela, a američke i izraelske snage šire operacije protiv iranskih ciljeva. Tokom noći i jutra razmenjeni su novi raketni i vazdušni udari, dok zvaničnici u Vašingtonu i Tel Avivu

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je uništila glavnu komandnu zgradu i sedište američke vazduhoplovne baze u Bahreinu u četrnaestom talasu operacije "Pravo obećanje-4". Rano jutros mornarica IRGC-a pokrenula je napad dronovima i raketama velikih razmera na američku vazduhoplovnu bazu u oblasti Šeik Isa u Bahreinu, prenosi "Press TV". "U ovom napadu, 20 dronova i tri rakete pogodile su predviđene ciljeve, glavna komandna zgrada i sedište američke