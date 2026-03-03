BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Insajder pre 13 minuta
BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Prvi let iz Dubai za Beograd poleteo je noćas nakon višednevne obustave saobraćaja usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno region suočava sa novim vazdušnim napadima, zatvaranjem Ormuskog moreuza i pojačanim bezbednosnim merama širom sveta. Istovremeno, nastavljaju se evakuacije državljana Srbije iz Izraela, a američke i izraelske snage šire operacije protiv iranskih ciljeva. Tokom noći i jutra razmenjeni su novi raketni i vazdušni udari, dok zvaničnici u Vašingtonu i Tel Avivu

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je uništila glavnu komandnu zgradu i sedište američke vazduhoplovne baze u Bahreinu u četrnaestom talasu operacije "Pravo obećanje-4". Rano jutros mornarica IRGC-a pokrenula je napad dronovima i raketama velikih razmera na američku vazduhoplovnu bazu u oblasti Šeik Isa u Bahreinu, prenosi "Press TV". "U ovom napadu, 20 dronova i tri rakete pogodile su predviđene ciljeve, glavna komandna zgrada i sedište američke
Oglasila se Kina o sukobu na Bliskom istoku

Oglasila se Kina o sukobu na Bliskom istoku

Danas pre 13 minuta
Putnici iz Srbije koji su jutros stigli iz Dubaija: „Rečeno nam je da se za 15 minuta spakujemo“

Putnici iz Srbije koji su jutros stigli iz Dubaija: „Rečeno nam je da se za 15 minuta spakujemo“

Danas pre 13 minuta
Do sada najjača poruka Kine, oglasila se o blokadi ključne pomorske rute! Najveći uvoznik iranske nafte traži bezbednost…

Do sada najjača poruka Kine, oglasila se o blokadi ključne pomorske rute! Najveći uvoznik iranske nafte traži bezbednost plovidbe u Ormuskom moreuzu (foto)

Kurir pre 13 minuta
Prvi let iz Emirata posle tenzija: 200 Srba sletelo u Beograd

Prvi let iz Emirata posle tenzija: 200 Srba sletelo u Beograd

Luftika pre 8 minuta
IRGC tvrdi: uništena glavna komanda američke baze u Bahreinu

IRGC tvrdi: uništena glavna komanda američke baze u Bahreinu

Politika pre 13 minuta
Kina poziva na obustavu vojnih operacija u Iranu i nastavak dijaloga

Kina poziva na obustavu vojnih operacija u Iranu i nastavak dijaloga

Politika pre 13 minuta
Neki od putnika koji su se vratili avionom iz Dubaija sami se snašli, drugi prezadovoljni odgovorom ambasade Srbije

Neki od putnika koji su se vratili avionom iz Dubaija sami se snašli, drugi prezadovoljni odgovorom ambasade Srbije

N1 Info pre 33 minuta
LibanIzraelBliski IstokVašingtonDubaiŠeikPress

Insajder pre 13 minuta
