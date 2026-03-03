Prvi let iz Dubaija za Beograd poleteo nakon obustave zbog tenzija na Bliskom istoku

Insajder pre 2 sata
Prvi let iz Dubaija za Beograd poleteo nakon obustave zbog tenzija na Bliskom istoku

Prvi avion iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, prema podacima sa sajta Međunarodnog aerodroma u Dubaiju, poleteo je večeras u 2.29 po lokalnom, odnosno u 23.29 po srednjoevropskom vremenu.

Prema sajtu Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, očekuje se da avion u Beograd sleti u 6.10. Podsetimo, prethodno je bilo navedeno da je let FZ 1107, trebalo da poleti iz Dubaija u 20.20 časova po srednjeevropskom vremenu, ali je let bio otkazan. Sve najnovije informacije o napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država pročitajte na našem blogu.
Povezane vesti »

