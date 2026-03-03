TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

Serenity Strull/ BBC TikTok širi imperiju prikupljanja podataka i izbegavanje ove aplikacije vas neće zaštititi, ali neki laki koraci mogu vas učiniti bezbednim.

TikTok prati sve što radite na njegovoj aplikaciji – tu nema nikakvih iznenađenja. Ono što je manje očigledno je kako vas ova kompanija prati u drugim delovima interneta koji nemaju nikakve veze sa TikTokom. Štaviše, TikTok prikuplja osetljive i potencijalno neprijatne informacija o vama čak i ako nikad niste koristili tu aplikaciju. Tokom protekle nedelje, pratio sam internet stranice koje šalju TikToku podatke o dijagnozama kancera, plodnosti, pa čak i o