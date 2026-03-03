TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

Južne vesti pre 2 sata
TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

Serenity Strull/ BBC TikTok širi imperiju prikupljanja podataka i izbegavanje ove aplikacije vas neće zaštititi, ali neki laki koraci mogu vas učiniti bezbednim.

TikTok prati sve što radite na njegovoj aplikaciji – tu nema nikakvih iznenađenja. Ono što je manje očigledno je kako vas ova kompanija prati u drugim delovima interneta koji nemaju nikakve veze sa TikTokom. Štaviše, TikTok prikuplja osetljive i potencijalno neprijatne informacija o vama čak i ako nikad niste koristili tu aplikaciju. Tokom protekle nedelje, pratio sam internet stranice koje šalju TikToku podatke o dijagnozama kancera, plodnosti, pa čak i o
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

Danas pre 9 sati
TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

TikTok vas prati, čak i ako ne koristite aplikaciju – evo kako da ga sprečite

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetBBCTikTok

Najnovije vesti »

Stotine Iranaca prešlo granicu sa Turskom! Beže pred naletima bombi (video)

Stotine Iranaca prešlo granicu sa Turskom! Beže pred naletima bombi (video)

Kurir pre 0 minuta
Niš za medijske projekte daje 100 miliona dinara

Niš za medijske projekte daje 100 miliona dinara

Medijska kutija pre 5 minuta
Bivši bugarski predsednik Radev registrovao novi politički savez: U aprilu sedmi izbori od 2021.

Bivši bugarski predsednik Radev registrovao novi politički savez: U aprilu sedmi izbori od 2021.

Telegraf pre 0 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3807 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3807 dinara

RTV pre 56 minuta
"Reč je o bešumnom predatoru" Na planini Svilaji zabeležen retko viđen prizor: Kamere sve snimile, upućen apel ljudima

"Reč je o bešumnom predatoru" Na planini Svilaji zabeležen retko viđen prizor: Kamere sve snimile, upućen apel ljudima

Kurir pre 56 minuta