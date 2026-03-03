Junački potez Srbina koji je rešio meč! Pogledajte Jokićevu blokadu za pobedu Denvera! (video)

Jedan od najgorih timova u ligi ozbiljno je namučio Nagetse prethodne noći.

Posle neizvesne završnice Denver je na gostovanju u Solt Lejk Sitiju savladao Jutu Džez rezultatom 128:125, a ključnu ulogu u važnom trijumfu ekipe iz kolorada imao je Nikola Jokić. Sa četiri vezana poena Srbin je na dva minuta pre kraja doneo izjednačenje Nagetsima (122:122), a onda je pri vođstvu Denvera 125:126, na 16 sekundi pre kraja, lupio rampu sjajnom Kejonteu Džordžu i tako praktično rešio ovaj meč. Zanimljivo, arbitri su dosudili prekršaj Jokiću nad