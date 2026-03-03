Pogođen aerodrom u Teheranu, iranski putnički avion u plamenu! Žestoki napadi ne prestaju! (foto, video)

Od najnovijeg Hronološki Aerodrom Mehrabad u Teheranu je pogođen, prema iranskim medijima.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Mehr prikazuju dim koji se diže iz tog područja. Izraelske odbrambene snage (IDF) su ranije objavile da sprovode „opsežan“ talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ranije danas pogodile raketni bacač Hezbolaha u Libanu koji je korišćen u napadu na Golansku visoravan. Vojska je saopštila da je bacač pogođen u napadu drona nekoliko minuta nakon što su