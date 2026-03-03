Pogođen aerodrom u Teheranu, iranski putnički avion u plamenu! Žestoki napadi ne prestaju! (foto, video)

Kurir pre 18 minuta
Pogođen aerodrom u Teheranu, iranski putnički avion u plamenu! Žestoki napadi ne prestaju! (foto, video)

Od najnovijeg Hronološki Aerodrom Mehrabad u Teheranu je pogođen, prema iranskim medijima.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Mehr prikazuju dim koji se diže iz tog područja. Izraelske odbrambene snage (IDF) su ranije objavile da sprovode „opsežan“ talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ranije danas pogodile raketni bacač Hezbolaha u Libanu koji je korišćen u napadu na Golansku visoravan. Vojska je saopštila da je bacač pogođen u napadu drona nekoliko minuta nakon što su
Ambasador Irana u UN odbacio mogućnost pregovora sa SAD

Vitkof tvrdi: "Iran je imao uranijuma za 11 nuklearnih bombi"

"Kasno je, projektili su već poleteli": Lansirano jato raketa i dronova, nema bezbedne tačke u celom regionu: Iran upravo uputio zloslutnu pretnju, stiže jako naoružanje na Kipar (foto, video)

Saveznici SAD alarmiraju Vašington: Zalihe raketa se tope, rat preskup

Realizovan prvi evakuacioni let iz Egipta sa državljanima Crne Gore: "Sledi i čarter iz UAE"

Haos - pogođen aerodrom u Teheranu; Putnički avion u plamenu FOTO/VIDEO

Najgore tek sledi? "Izrael će pojačati napade na Iran i Hezbolah"

Rusija zabranila rad grupi za prava LGBT+ zajednice i proglasila je za terorističku organizaciju

Rat i AI: Možda je aljkavo i oportunistički, ali je bar patriotski

Iran napao Kurde u Kurdistanu

Zašto je ubistvo iranskog vrhovnog vođe udarac za Putina tamo gde ga najviše boli?

Norveška spremna da pregovara sa Francuskom o nuklearnom oružju

