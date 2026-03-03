Sravnjena sa zemljom zgrada gde se bira novi Vrhovni vođa Irana! Ne zna se ko je sve bio unutra (video)

Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.

Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu. Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izveštaji. Svedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine. Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada. Ne