Stala proizvodnja nafte: Drugo najveće naftno polje na planeti obustavilo rad zbog blokade Ormuza - kolaps u Iraku, Kataru i Saudijskoj Arabiji

Kurir pre 1 sat
Stala proizvodnja nafte: Drugo najveće naftno polje na planeti obustavilo rad zbog blokade Ormuza - kolaps u Iraku, Kataru i…

Proizvodnja nafte u potpunosti je zaustavljena na naftnom polju Rumaila, u blizini Basre, koje je najveće u Iraku i drugo najveće na svetu.

Obustava rada usledila je zbog popunjenih skladišnih kapaciteta u južnim lukama, do čega je došlo nakon zatvaranja Ormuskog moreuza. Plovidba tankera kroz ovaj strateški važan moreuz gotovo je potpuno obustavljena nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael tokom vikenda pokrenuli vojnu kampanju, na koju je Iran odgovorio napadima širom regiona. Pre toga, visoki predstavnici gasne industrije naveli su da Kina iza kulisa vrši pritisak na iranske zvaničnike,
