Aleksandar Vučić posetio Ivicu Dačića u Kliničkom centru: Ministar unutrašnjih poslova skinut sa veštačke ventilacije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

Poseti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podsetimo, Dačić je juče skinut sa veštačke ventilacije. Ministar Lončar izjavio je juče da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije. "Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je