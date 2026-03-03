Aleksandar Vučić posetio Ivicu Dačića u Kliničkom centru: Ministar unutrašnjih poslova skinut sa veštačke ventilacije

Mondo pre 13 minuta  |  Marija Petrović
Aleksandar Vučić posetio Ivicu Dačića u Kliničkom centru: Ministar unutrašnjih poslova skinut sa veštačke ventilacije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

Poseti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podsetimo, Dačić je juče skinut sa veštačke ventilacije. Ministar Lončar izjavio je juče da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije. "Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je
Aleksandar VučićIvica DačićZlatiborMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik SrbijeZlatibor Lončar

