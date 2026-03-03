Meteorolog Ristić otkrio detaljnu vremensku prognozu za mart: Letnje temperature, pa nagli obrt

Prolećne temperature su se već ustalile u Srbiji, a meteorolog Ivan Ristić je prilikom današnjeg gostovanja na televiziji " Pink" najavio još veće temperature u narednom periodu.

Saopštio je detaljnu vremensku prognozu za mart - dalji porast temperatura uz prolaznu kišu i topljenje snega na planinama, pre svega na Kopaoniku. "Uspavala se 'Baba marta', biće još lepše vreme za vikend. Temperature će biti blizu 20 stepeni. Kiša će biti u četvrtak", započeo je Ristić. Najavljuje vrućine u narednom periodu. Dotakao se i leta kada se očekuju toplotni talasi. "Već smo stigli do 20 stepeni, a tek je početak marta. Nastavlja se toplo vreme,