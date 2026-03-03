Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da je postignut dogovor sa poljoprivrednicima i da su prestali razlozi za blokade

U Preljini kod Čačka održan je sastanak predstavnika Kabineta ministra poljoprivrede sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade i na njemu je postignut dogovor sa proizvođačima mleka o konkretnim merama za stabilizaciju tržišta, tvrdi Ministarstvo poljoprivrede u saopštenju.

Kako piše, molba se odnosila na to da se od narednog obračuna otkupna cena mleka poveća za pet dinara po litru, a ministarstvo će zauzvrat pružiti podršku mlekarama u plasmanu sireva, uključujući pomoć u obezbeđivanju povoljnije cene i boljeg pozicioniranja proizvoda u trgovinskim lancima. Dodaje se da će u cilju dodatne zaštite domaćeg tržišta, Ministarstvo poljoprivrede inicirati povećanje carina na uvoz mleka u prahu, dok će razgovori sa Evropskom komisijom u