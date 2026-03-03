Komisija za hartije od vrednosti upozorila na prevare preko interneta i društvenih mreža

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Komisija za hartije od vrednosti upozorila na prevare preko interneta i društvenih mreža

Komisija za hartije od vrednosti upozorila je građane i investitore na sve veću pojavu različitih oblika prevara koje se šire putem interneta i društvenih mreža u oblasti investiranja i trgovanja finansijskim instrumentima, uključujući i slučajeve lažnog predstavljanja u ime Beogradske berze i drugih učesnika na tržištu kapitala.

Komisija poziva građane da budu oprezni i da ne postupaju po ponudama koje obećavaju sigurnu i brzu zaradu, posebno ukoliko se od njih zahteva dostavljanje ličnih podataka, dokumenata ili uplata novca. "Pre donošenja investicione odluke neophodno je proveriti sve relevantne informacije, kao i da li su platforma ili društvo koje nudi investicione usluge ovlašćeni i registrovani za obavljanje tih poslova kod nadležnih organa", navela je Komisija u saopštenju. U
