Izraelska vojska upozorila stanovnike Tira na evakuaciju uoči napada na jug Libana

Nedeljnik pre 2 sata
Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima grada Tir na jugu Libana, navodeći da će „uskoro izvesti napade na terorističku infrastrukturu Hezbolaha“ u tom području, piše CNN.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, pokušava da obnovi svoje aktivnosti u toj oblasti, te su upozorile stanovnike zgrada koje su označene na mapama da se odmah evakuišu i udalje najmanje 300 metara. Izrael sprovodi gotovo neprekidne vazdušne udare na ciljeve Hezbolaha u Libanu, nakon što je proširio vojnu kampanju posle velikih vazdušnih napada na strateške ciljeve u Iranu. Podsetimo, izraelska vojska je
