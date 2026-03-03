Izraelska vojska upozorila stanovnike Tira na evakuaciju uoči napada na jug Libana

Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima grada Tir na jugu Libana, navodeći da će „uskoro izvesti napade na terorističku infrastrukturu Hezbolaha“ u tom području, piše CNN.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, pokušava da obnovi svoje aktivnosti u toj oblasti, te su upozorile stanovnike zgrada koje su označene na mapama da se odmah evakuišu i udalje najmanje 300 metara. Izrael sprovodi gotovo neprekidne vazdušne udare na ciljeve Hezbolaha u Libanu, nakon što je proširio vojnu kampanju posle velikih vazdušnih napada na strateške ciljeve u Iranu. Podsetimo, izraelska vojska je