Poljoprivrednik: „Nismo postigli dogovor, pozvani smo sutra na sastanak u Vladu“

Nedeljnik pre 4 sati
Poljoprivrednici koji već tri nedelje blokiraju puteve, sutra će ići na sastanak u Vladu, piše N1.

Poljoprivrednik iz okoline Kraljeva Miodrag Majstorović rekao je da su juče samo ušli u dijalog sa Ministarstvom, te da ne razume zašto su dali saopštenje da je postignut dogovor. „Nismo postigli, pozvani smo sutra na sastanak u Vladu, u 14.30h, nakon toga ćemo dati zvanično saopštenje za javnost. Sutra ćemo sa ostalim udruženjima videti šta i kako dalje“, kaže on. Navodi da postoji mogućnost da se povuku sa blokada posle sutrašnjeg sastanka. „Nadam se da smo
