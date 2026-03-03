Vitkof: Iran priznao da ima 460 kilograma obogaćenjog uranijuma, dovoljno za pravljenje nuklearne bombe

Vitkof: Iran priznao da ima 460 kilograma obogaćenjog uranijuma, dovoljno za pravljenje nuklearne bombe

Iranski pregovarači su poručili Sjedinjenim Državama da poseduju dovoljno uranijuma obogaćenog na 60 odsto da proizvedu nuklearni materijal dovoljan za izradu bombi, rekao je specijalni izaslanik administracije Donalda Trampa, Stiv Vitkof, piše Jerusalim post.

Važno je napomenuti da bi Iranu bilo potrebno najmanje dve godine da zaista napravi nuklearnu bombu. Iranski pregovarači su, kako se navodi, „direktno i bez imalo stida“ rekli Vitkofu i zetu predsednika SAD Donalda Trampa, Džaredu Kušneru, da kontrolišu 460 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 odsto i da su svesni da on može brzo da se obogati na 90 odsto kako bi se napravile nuklearne bombe, rekao je Vitkof. Iranci su bili ponosni što su zaobišli sve protokole
