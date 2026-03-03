Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion Er Srbije Flydubai FZ 1107 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sleteo je u Beograd. U toku je proces evakuacije srpskih državljana iz regiona Bliskog istoka.

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu. Avion Er Srbije Flydubai FZ 1107 sleteo je u Beograd jutros u 6.21 minut, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla". Reč je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika, preneo je RTS. Avio-kompanija iz Dubaija "Emirejts"