Ministarstvo tvrdi da je dogovor o situaciji na tržištu mleka postignut: Odziv udruženja neujednačen

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković potvrdio je za FoNet da su poljoprivrednici dobili poziv za sastanak u Vladi Srbije i da će on biti održan u sredu.

Veljković je rekao da su poljoprivrednici imali nezvaničan sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede na osnovu kog je, kako je rekao, zaključeno da neki problemi mogu da se reše i da je nešto pomereno sa "mrtve tačke". "Očekujemo nešto zvanično da se reši", kazao je Veljković. Kako je ranije saopštilo Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je u protestu, šef kabineta ministra poljoprivrede je tokom sastanka izneo šta je Ministarstvo uradilo