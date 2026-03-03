Ministarstvo tvrdi da je dogovor o situaciji na tržištu mleka postignut: Odziv udruženja neujednačen

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Ministarstvo tvrdi da je dogovor o situaciji na tržištu mleka postignut: Odziv udruženja neujednačen

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković potvrdio je za FoNet da su poljoprivrednici dobili poziv za sastanak u Vladi Srbije i da će on biti održan u sredu.

Veljković je rekao da su poljoprivrednici imali nezvaničan sastanak sa šefom kabineta ministra poljoprivrede na osnovu kog je, kako je rekao, zaključeno da neki problemi mogu da se reše i da je nešto pomereno sa "mrtve tačke". "Očekujemo nešto zvanično da se reši", kazao je Veljković. Kako je ranije saopštilo Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je u protestu, šef kabineta ministra poljoprivrede je tokom sastanka izneo šta je Ministarstvo uradilo
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednik Veljković: Za sutra zakazan sastanak u Vladi Srbije, očekujemo da se nešto zvanično reši

Poljoprivrednik Veljković: Za sutra zakazan sastanak u Vladi Srbije, očekujemo da se nešto zvanično reši

Morava info pre 1 sat
Ministarstvo kaže da je postignut dogovor sa poljoprivrednicima, za Mašinu negoduju isti

Ministarstvo kaže da je postignut dogovor sa poljoprivrednicima, za Mašinu negoduju isti

Mašina pre 1 sat
Milan Pajić iz Udruženja "Naše mleko": Što se nas tiče nikakav dogovor nije postignut

Milan Pajić iz Udruženja "Naše mleko": Što se nas tiče nikakav dogovor nije postignut

Insajder pre 1 sat
Poljoprivrednik Veljković: Dobili smo poziv za sastanak u Vladi Srbije, stvari pomerene sa "mrtve tačke"

Poljoprivrednik Veljković: Dobili smo poziv za sastanak u Vladi Srbije, stvari pomerene sa "mrtve tačke"

N1 Info pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede zamolilo mlekare da povećaju otkupnu cenu mleka za pet dinara

Ministarstvo poljoprivrede zamolilo mlekare da povećaju otkupnu cenu mleka za pet dinara

Nova ekonomija pre 2 sata
Poljoprivrednici sutra u Vladi Srbije

Poljoprivrednici sutra u Vladi Srbije

Forbes pre 1 sat
Večeras ključan sastanak za poljoprivrednike: Odlučuju o nastavku blokada

Večeras ključan sastanak za poljoprivrednike: Odlučuju o nastavku blokada

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakVlada SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Tema jutra: Tankeri stoje, cene nafte i gasa skaču: Kako će se to odraziti na Srbiju?

Tema jutra: Tankeri stoje, cene nafte i gasa skaču: Kako će se to odraziti na Srbiju?

N1 Info pre 20 minuta
Karte koje smo svi imali, a sad neke vrede kao nečija nekretnina - proverite da nemate istu

Karte koje smo svi imali, a sad neke vrede kao nečija nekretnina - proverite da nemate istu

Kamatica pre 15 minuta
Idea marketi otkupiće dva miliona litara mleka od proizvođača u Srbiji

Idea marketi otkupiće dva miliona litara mleka od proizvođača u Srbiji

Serbian News Media pre 15 minuta
Sofronijević: Putnički voz do Budimpešte 27. marta, jedan pravac 25 evra

Sofronijević: Putnički voz do Budimpešte 27. marta, jedan pravac 25 evra

RTV pre 6 minuta
IDEA Marketi otkupiće dva miliona litara domaćeg mleka

IDEA Marketi otkupiće dva miliona litara domaćeg mleka

Nedeljnik pre 16 minuta