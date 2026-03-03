Potvrđena optužnica protiv Zvicera i njegove kriminalne grupe, krivična dela počinjena u četiri države

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da su potvrđene optužnice za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga protiv Radoja Zvicera i njegove kriminalne grupe.

Veće Viši sud u Podgorici je u januaru potvrdilo optužnice od 1. septembra i 30. decembra prošle godine koje je podiglo Specijalno državno tužilaštvo protiv 13 osoba, saopšteno je iz SDT, prenosi RTCG. Optužnicama se većina tereti za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i promet droge, dok se pojedinima na teret stavljaju pranje novca, zloupotreba službenog položaja, kao i davanje i primanje mita. "Veće Višeg suda u Podgorici je,