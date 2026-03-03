Vreme za kafu napolju: Utorak donosi 15 stepeni i miran dan

Niške vesti pre 1 sat  |  Branka Mihajlović Branka
Prema prognozi Republičkiog hidrometeorološkog zavoda, u Nišu će jutro biti sveže, sa temperaturom oko 2 stepena, dok se u toku dana očekuje postepeni porast do oko 15 stepeni Celzijusa.

Tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljivog pravca, bez jačih udara, što će dodatno doprineti prijatnom osećaju tokom boravka na otvorenom. Padavine se ne očekuju. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a tegobe se mogu javiti samo kod najosetljivijih osoba. Ukoliko planirate obaveze napolju, danas je dan da ih završite bez kišobrana i zimskih jakni. Proleće, barem po temperaturi,
